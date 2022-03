Sinsheim. (jubu) Nicht unter der Eisenbahnbrücke, sondern in der Wiese daneben hat sich diesmal ein Lkw im Schwimmbadweg festgefahren. Der polnische Fahrer bog am Freitagabend irrtümlicherweise von der Neulandstraße in den Schwimmbadweg ab. Mit seinem übergroßen Gefährt stand er schnell vor der durchfahrtbegrenzten Bahnbrücke, hielt aber noch rechtzeitig an.

Beim Versuch über eine Wiese zu wenden fuhr er sich mit dem Fahrerhaus voran fest und blieb stecken. Die Bergung des Lasters konnte erst am Samstagnachmittag stattfinden. So lange war der Schwimmbadweg in beiden Richtungen voll gesperrt. Ein nennenswerter Schaden entstand nicht.