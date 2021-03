Sinsheim. (cbe) Bald wäre es ohnehin abgehängt worden, doch der starke Wind half am Samstag etwas nach: Ein großes Wahlplakat hatte sich am Stadteingang an der Dührener Straße teilweise losgerissen und drohte, auf die Straße zu fallen, berichtet Gesamtkommandant Michael Hess auf Nachfrage.

Die Feuerwehr war um 16.07 Uhr alarmiert worden, Einsatzkräfte lösten daraufhin das große Plakat vollständig und legten es auf den Boden. Sach- und Personenschäden entstanden nicht. Weitere Einsätze aufgrund des Sturms hat es laut Hess nicht gegeben.