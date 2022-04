Sinsheim. (pol/msc) Unbekannte sind am Samstag zwischen 16 Uhr und Mitternacht in eine Wohnung eingebrochen und haben einen tragbaren Tresor geklaut. In diesem befanden sich laut Polizei Bargeld und die Schlüssel eines Motorrads.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter durch ein gekipptes Fenster in die Wohnung gelang. Zeugen, die die Tat in der Tiergartenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.