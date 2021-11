Siegelsbach. (pol/lyd) Am Freitag kam es zwischen Siegelsbach und Zimmerhof zu einem Unfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden, teilt die Polizei mit.

Demnach fuhr eine Audi-Lenkerin gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Zimmerhof. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet nach rechts in den Grünstreifen.

Danach schleuderte das Auto auf die gegenüberliegende Straßenseite und überschlug sich. Die 29-jährige Fahrerin wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Sie und ihr 24-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Beide wurden durch einen Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

Der demolierte Audi A3 ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.