Schwetzingen. (pol/mün) Wie erst am heutigen Mittwoch bekannt wurde, feierten in der "Walpurgisnacht" von Freitag auf Samstag mehrere Personen auf dem Gelände eines Sportvereins in der Stamitzstraße. Dabei randalierten sie auch und sorgten laut Polizeibericht für mehrere Tausend Euro Sachschaden.

Beschädigt wurde eine Grundstücksbegrenzung und eine Dacheindeckung. Zudem beschmierten die Unbekannten Gebäudeteile mit Farbe und ließen neben Müll auch mehrere leere Flaschen und zuvor mitgebrachte Möbelstücke zurück.

Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung an den Beweismitteln beauftragt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen unter der Rufnummer 06202/2880 entgegen.