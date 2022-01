Schwetzingen. (pol/sake) Beamte des Polizeireviers Schwetzingen wurden am Donnerstagvormittag auf einen 32-Jährigen aufmerksam, der kurz vor 11 Uhr mit seinem Handy am Ohr an der Polizeistreife vorbeifuhr.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle in der Scheffelstraße konnte der Mann keinen Führerschein vorweisen, da er diesen angeblich nicht dabeihatte. Laut Polizeiangaben war allerdings schnell klar, dass der 32-Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Autofahrt war damit für ihn beendet.

Zudem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Benutzens seines Mobiltelefons während der Fahrt.