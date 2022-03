Schwetzingen. (pol/msc) Die Garagen einen Hotels in der Liselottestraße sind am Mittwoch in Brand geraten. Gegen 17.30 Uhr bemerkten die Angestellten des Hotels eine Rauchentwicklung auf dem Garagendach. Laut Polizeibericht brannte eine Restmülltonne in den Garagen völlig aus und verursachte den Brand.

Betroffen vom Brand, der sich offenbar in einer 240-Liter-Tonne bildete, waren zwei von drei Garagen des Hotels. Insgesamt waren fast 30 Rettungskräfte am Brandort, die Feuerwehr konnte dabei ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindern.

Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Schaden an den beiden Garagen wird auf 15.000 Euro geschätzt.