Schwetzingen. (pol/mün) Am Donnerstagvormittag kam es in Schwetzingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sprinter und einem Ford. Der Fahrer des Ford wurde mit leichten Verletzungen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht, teilt die Polizei mit.

Der 21-jährige Fahrer des Sprinters bog gegen 8 Uhr von der Friedrichsfelder Landstraße nach links ab, um auf die Bundesstraße B535 in Richtung Mannheim aufzufahren. Dabei übersah er den entgegenkommenden Ford und stieß mit ihm zusammen, so die Polizei.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Feuerwehr Schwetzingen war zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

Die Unfallstelle war gegen 11 Uhr wieder frei befahrbar.