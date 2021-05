Walldorf. (pol/mare) Das Walldorfer Schulzentrum ist in der Nacht auf Mittwoch beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit.

Mindestens vier Täter sollen in der Nacht über den zwei Meter hohen Zaun auf das Gelände gestiegen sein. Hier schlugen sie am Grill- und Abstellplatz eine Leuchtstoffröhre von der Decke. Dabei blieben die blanken Kabelenden in Kopfhöhe hängen. Glücklicherweise wurde die Beschädigungen rechtzeitig bemerkt, sodass niemand durch einen Stromschlag verletzt wurde.

Danach nahmen die Täter den 60 Kilogramm schweren Outdoor-Tischkicker, wuchteten ihn insgesamt vier Meter hoch auf das Flachdach der Dachterrasse des Schulzentrums und stellten diesen dort so ab, dass er vom Schulhof aus gesehen werden konnte. Die Täter hätten sich beim Transport im Falle eines Absturzes erhebliche Verletzungen zuziehen können.

Der Tischkicker konnte nur mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Walldorf geborgen werden, teilte die Polizei mit.