Schriesheim. (ots) Schwere Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer am Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall mit einem Autofahrer in der Conradstraße zu. Das berichtet die Polizei in einer ersten Meldung. Er wurde bereits mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Es liegen derzeit noch keine Hinweise über dessen Gesundheitszustand vor. Der Unfallhergang ist noch nicht bekannt.