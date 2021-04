Schriesheim. (ots) In der Max-Planck-Straße in Schriesheim kam es aus noch ungeklärter Ursache in einem Wohngebäude zu einem Küchenbrand mit Verpuffung.

Hierbei wurde eine Person verletzt. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz, meldet die Polizei. Weiter Informationen folgen.