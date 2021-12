Weinheim/Neckargemünd. (pol/mare) Mit gleich zwei Fällen von Farbschmierereien muss sich das Mannheimer Polizeipräsidium derzeit befassen. Das teilen die Beamten mit.

> Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag mit Schmutz und Erde eine Fassade des Weinheimer Schlosses beschmiert und zwei Verkehrsschilder in der Obertorstraße beschädigt. Bei den Schmierereien handelt es sich um Schriftzüge, die auf eine politische Motivation hindeuten. Ein Mitarbeiter des Rathauses hatte die beschmutzte Fassade am frühen Dienstagmorgen bemerkt und umgehend die Polizei informiert.

Der Sachschaden an der kürzlich restaurierten Fassade beträgt einige hundert Euro. Das Polizeirevier Weinheim hat gemeinsam mit dem Fachdezernat für Staatsschutzdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugentelefon: 06201/1003-0.

> In Neckargemünd besprühten die "Schmierfinken" eine Wand und mehrere Fenster der Grundschule in der Jakob-Bernhard-Straße auf dem Dilsberg mit Farbe.

Nach einer ersten Einschätzung dürfte dabei ein Sachschaden von über 2000 Euro entstanden sein. Zeugentelefon: 06223/9254-0.