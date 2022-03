Schlierbach. (pol/sake) Bereits seit Wochen treiben unbekannte Trickbetrüger ihr Unwesen in der Metropolregion und versuchen mit unterschiedlichen Betrugsmaschen und durch sogenannte "Schockanrufe" Menschen um ihr Erspartes zu bringen, teilt die Polizei mit.

Den Betrug zu spät erkannt, hat am Mittwoch ein über 80-Jähriger aus Schlierbach. Gegen 13.30 Uhr erhielt der Mann einen dieser besagten "Schockanrufe". Am Telefon meldete sich eine männliche Person, die sich als Polizeibeamter vorstellte. Angeblich habe die Tochter des über 80-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall verursacht und würde nun einer Haftstrafe entgegensehen. Lediglich durch die sofortige Bezahlung eines hohen Bargeldbetrags könne er die Strafe noch abwenden.

Der über 80-Jährige, der von dem Trickbetrüger über mehrere Stunden hinweg durch geschickte Gesprächsführung unter Druck gesetzt wurde, ging zur Bank und hob einen vierstelligen Bargeldbetrag von seinem Konto ab. Zu Hause suchte weitere Wertgegenstände zusammen. Er folgte den Anweisungen des Trickbetrügers und fuhr in die Augustaanlage nach Mannheim. Auf offener Straße, in Höhe der Hausnummer 23, übergab der Mann gegen 17 Uhr einer ihm unbekannten Frau das Bargeld sowie die Wertgegenstände. Die Trickbetrügerin flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Kurz darauf teilte der "Falsche Polizeibeamte" dem über 80-Jährigen per Telefon mit, dass die Haftstrafe abgewendet und die Tochter entlassen wurde. Der Mann fuhr zu seiner Tochter und bemerkte den Betrug. Er informierte sofort die Polizei und erstattete Strafanzeige. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Eine Personenbeschreibung der Trickbetrügerin liegt bislang nicht vor. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die insbesondere zu den folgenden Fragestellungen Hinweise geben können:

> Wer hat am Mittwoch gegen 17 Uhr die Übergabe zwischen der

Trickbetrügerin und dem über 80-jährigen Mann beobachten können?

> Wer kann Angaben zu der gesuchten Trickbetrügerin und/oder deren

Fluchtrichtung machen?

Für Hinweise im vorliegenden Fall nutzen Sie bitte das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon 0621/174 4444.