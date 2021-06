Sandhausen. (pol/mare) Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Auto kam es am Dienstag gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße / Bahnhofstraße. Ein Linienbus war laut Polizei auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße unterwegs, als er an der Einmündung nach links in diese abbiegen wollte.

Beim Abbiegevorgang übersah der 53-jährige Busfahrer eine 57-jährige Frau mit ihrem BMW, die auf der Hauptstraße in Richtung Heidelberger Straße unterwegs war. Er nahm ihr die Vorfahrt und kollidierte mit ihr.

Bei dem Unfall wurde ein 65-jähriger Fahrgast leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.