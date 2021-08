Sandhausen. (pol/make) Bei einer ausgeweiteten Alkoholkontrolle für Lkw-Fahrer haben am Sonntagabend am Hardtwald knapp ein Viertel der Getesteten Alkohol im Blut gehabt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Insgesamt wurden 30 Lkw-Fahrer kontrolliert. Acht von ihnen waren alkoholisiert, davon hatten vier Fahrer einen Alkoholpegel von 0,5 Promille oder mehr. Der Spitzenwert lag bei fast 2,4 Promille bei einem Fahrer auf dem Autobahnparkplatz Wachenburg.

Allen Kontrollierten, die einen Promillewert von mindestens 0,5 Promille aufwiesen, wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihre persönlichen Papiere, Pässe, Führerscheine und Frachtpapiere wurden beschlagnahmt und am Montag, nach Erlangung der Nüchternheit, wieder ausgehändigt.