Plankstadt. (pol/lyd) Am Dienstagmittag kollidierte ein Audi mit einem Lkw, teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Kenntnissstand wollte eine 29-Jährige um 12 Uhr auf die B535 auffahren.

Als sie den Schulterblick machte, kam sie vom Beschleunigungsstreifen nach links, auf die rechte Fahrbahn der Bundesstraße, ab und kollidierte mit einem dort fahrenden Lkw. Daraufhin lenkte die Frau ihren Audi nach rechts und stieß dort letztlich in die Leitplanke.

Am Audi entstand ein Totalschaden in Höhe von 22.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden. Am Lkw entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfallgeschehen glücklicherweise niemand.