Osterburken. (pol/make) Bei einem Unfall am Freitagnachmittag sind zwei Personen verletzt worden. Ein 25-Jähriger fuhr laut Polizeiangaben gegen 15 Uhr auf der Landesstraße von Rosenberg in Richtung Osterburken. In einer Kurve kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem aus Richtung Osterburken entgegen kommenden Pkw einer 56-Jährigen.

Die Frau sowie deren 18 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall Totalschaden von 15.000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.