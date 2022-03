Oftersheim. (pol/msc) Ein Feuerwerkskörper hat auf einem Grünstreifen an der Bundesstraße B291 für einen Brand gesorgt. Dieser war am Mittwoch um kurz nach 18 Uhr offenbar von zwei Elfjährigen an der Lärmschutzwand gezündet worden, so die Polizei. Ein vorbeifahrender Autofahrer war allerdings aufmerksam und löschte den Brand, bevor er sich ausdehnen konnte.

Der Wiesenbrand erstreckte sich so nur über ungefähr acht Quadratmeter. Da die Feuerwehr vorsorglich nochmal Löschwasser auf die Stelle goss, musste die Bundesstraße in Fahrtrichtung Zähringerstraße für eine Viertelstunde einseitig gesperrt werden.

Die beiden Elfjährigen rannten zunächst davon, kamen später aber mit ihren Eltern aufs Polizeirevier Schwetzingen und gestanden ihre Tat. Die Polizei sah von einer Anzeige ab.