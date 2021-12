Oftersheim. (pol/lyd) Am Sonntag gegen 16 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Nansenstraße zu einem Wohnungsbrand. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Feuer durch die Kerzen eines Adventskranzes ausgelöst.

Ein Zeuge alarmierte die Einsatzkräfte, nachdem er in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses einen Feuerschein bemerkt hatte. Schnell konnten die freiwilligen Feuerwehren Oftersheim und Schwetzingen die Brandwohnung ausfindig machen und das Feuer löschen.

Der Brand hatte bereits auf den Tisch übergegriffen, auf dem der Adventskranz stand. Lediglich durch den aufmerksamen Zeugen konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf die gesamte Wohnung ausbreitete.

Insgesamt befanden sich 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit acht Fahrzeugen, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie drei Polizeistreifen im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht abschließend geklärt. Verletzt wurde durch den Brand niemand.