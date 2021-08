Neckarsulm. (pol/rl) Bei einer Tuning-Kontrolle am Donnerstag und Freitag in Neckarsulm haben Polizeibeamte zwei Fahrzeuge mit zahlreichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Am Donnerstagabend stellte eine Streifenwagenbesatzung auf der Bundesstraße B27 einen General Mot-GMC, Typ Camaro, fest.

Als sie den Wagen verfolgten, hörten die Polizisten extrem laute Auspuffgeräusche. Wie sich später herausstellte, hatte die Abgasanlage keine Zulassung. Eine vor Ort durchgeführte Standgeräuschmessung ergab einen Wert von mehr als 100 Dezibel, laut der Zulassungsbescheinigung waren jedoch nur 86 Dezibel vorgeschrieben.

Die Polizeibeamten stellten noch weitere Mängel fest: Die Rad- und Reifenkombination war in Verbindung mit den eingebauten Sportfedern nicht von einem amtlichen Sachverständigen abgenommen worden. Auch waren nicht zulässige Xenon-Brenner nachgerüstet. Infolge dessen brachten die Polizisten das Fahrzeug zu einem Überwachungsdienst, der ein Gutachten anfertigte.

Darin fanden sich schließlich 24 erhebliche Mängel, die so gravierend waren, dass das Fahrzeug vom Prüfer noch vor Ort als verkehrsunsicher eingestuft wurde. Der Besitzer darf das Auto nun erst wieder fahren, wenn er es in den Originalzustand zurückgerüstet hat, was mit erheblichen Kosten verbunden ist.

Am Freitagnachmittag stellten die Beamten ein weiteres auffälliges Fahrzeug fest. Es handelte sich um einen Renault Megane mit manipulierter Auspuffanlage und nicht abgenommener Rad-/Reifenkombination in Verbindung mit den eingebauten Sportfedern.

Der Überwachungsdienst stellte bei einer Standgeräuschmessung bei erlaubten 83 Dezibel einen Wert von 105 Dezibel und weitere sechs Mängel fest. Beide Fahrer müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.