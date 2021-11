Neckarsteinach. (pol/sake) In den vergangenen Tagen wurde die Fassade der Freiherr-vom-Stein-Schule in Neckarsteinach mit Lackfarbe und Ölkreide verschmiert. Querbeet wurden Zahlen, Wortfetzen oder ein Smiley an die Hauswand im Bereich des Hauptaufganges im Hopfengartenweg, in schwarzer und orangefarbener Farbe geschmiert. Bis zu drei Quadratmeter Fläche wurden so beschädigt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Kosten für die Reinigung der Wand und die Beseitigung der Schmierereien werden auf mindestens 4000 Euro geschätzt.

Ob die Täter an der Freiherr-vom-Stein-Schule sind oder aus der näheren Umgebung kommen, wird derzeit von der Polizei in Hirschhorn abgeklärt. Die erste Tat ereignete sich in der Nacht zum 27. Oktober. Weitere Schmierereien gab es zwischen Samstag, 30. Oktober, und Montagmorgen, 1. November. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06272 / 9305-0 zu melden.