Neckarsteinach. (bmi) Wenn man diversen Autoforen und -portalen Glauben schenken darf, dann scheint der Grand Cherokee Jeep SRT 8 ein sehr begehrtes Fahrzeug zu sein – und diese Beobachtung ist dem Autohaus Schmitt in Neckarsteinach übers Wochenende zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei berichtet, ist ein weißer Grand Cherokee Jeep im Wert von 60 000 Euro zwischen Samstagabend und Montagmorgen gestohlen worden. Der Gebrauchtwagen stand ohne Kennzeichen auf dem Gelände des Autohändlers in der Bahnhofstraße. Die Polizei ermittelt, ob das knapp 2,5 Tonnen schwere Auto weggefahren oder auf einen Transporter geschafft wurde. "In Neckarsteinach und Umgebung wurde kein weiteres Fahrzeug als gestohlen gemeldet", berichtete Polizeisprecherin Christiane Hansmann auf Nachfrage.

Tanja Schmitt-Neuer wundert das nicht. Die Geschäftsführerin ist sich sicher: "Da hat es jemand gezielt auf dieses Auto abgesehen. So ein Modell mit V8-Motor kriegt man nicht mehr und ist sehr begehrt", geht sie von "Auftragskriminalität" aus. Schmitt-Neuer sieht dabei den Fluch und Segen der digitalen Welt: "Automobilportale sind transparent, jeder sieht, was Sache ist." Man mache sich Gedanken, wie man sich vor Cyber- und Diebstahlkriminalität schützen könne, und stehe vor immer neuen Anforderungen. Kürzlich hatten sich etwa Gauner den Zugang zum Profil des Autohauses bei einem Verkaufsportal verschafft, die Preise und Kontaktdaten der angebotenen Fahrzeuge verändert und so vergeblich Provisionen kassieren wollen.

Diesmal machten die Kriminellen Beute. Der zwei Jahre alte "Benziner" mit 90 000 Euro Neupreiswert, 468 PS und 6417 Kubikzentimeter Hubraum ist mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet. Will heißen, das Fahrzeug lässt sich per Knopfdruck starten, sobald der Schlüssel nur in der Nähe ist – und dieses Signal lässt sich mittels Funkwellen-Verlängerung manipulieren. Schutz bieten laut Polizei Aluminiumhüllen oder Blechdosen zum Aufbewahren des Schlüssels. "Jetzt ist unser wichtigstes Gut die gut bewährte Alufolie", meint auch Schmitt-Neuer. Wer den weißen Jeep gesehen hat, meldet sich bei der Polizei unter Telefon 0 62 52 / 70 60.

