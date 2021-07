Neckarsteinach. (pol/ppf) Beim Überholen stießen am Dienstag ein Auto und ein Motorrad zusammen. Der 18-jährige Hyundai-Fahrer aus Rastatt wollte gegen 13.35 Uhr von der Bundesstraße 37, auf dem Weg nach Hirschhorn, nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. In dem Moment setzte der 56 Jahre alte Motorradfahrer aus Neckargemünd zum Überholen an, teilt die Polizei mit. Beim Zusammenstoß wurde der Kawasaki-Fahrer schwer und der Autofahrer leicht verletzt. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gefahren, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Sachschäden sind insgesamt rund 18.300 Euro hoch.