Neckargerach. (cao/pol) Einen stark unterkühlten Mann nahm die Polizei am Dienstagmittag nach knapp zweistündiger Großfahndung in Neckargerach fest. Mit einem Sprung in den Neckar hatte der 21-Jährige, der wegen Betruges per Haftbefehl gesucht worden war, noch versucht, den Beamten zu entkommen.

Eigentlich sollte es ein Routineeinsatz sein: Nach Ermittlungen zu seinem Aufenthaltsort in Neckargerach klingelte die Polizei gegen 10 Uhr bei dem jungen Mann, um den Haftbefehl zu vollziehen. Beim Erkennen der Beamten ergriff der 21-Jährige jedoch sofort die Flucht, sprang aus einem geöffneten Fenster drei Metern in die Tiefe in einen Bach, bevor er in Richtung Ortskern Neckargerach flüchtete. Mehrere Streifen seien in der Folge alarmiert und eine größere Fahndungsaktion eingeleitet worden, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Rettung durch Kapitän

Die Suchmaßnahmen erstreckten sich in den kommenden Stunden durch die Ortschaft und über einen Waldhang in Richtung der B 27. Durch Zeugen ergingen weitere Hinweise zum Aufenthalt des Flüchtigen. Die Mitteilung der Besatzung eines Güterschiffes führte dann gegen 12 Uhr schließlich zum Erfolg.

Der 21-Jährige war nahe dem Sportplatz in den Neckar gesprungen, hatte es allerdings nicht geschafft, auf die andere Uferseite zu schwimmen. Stark unterkühlt wurde er durch den Kapitän des zufällig gerade vorbeikommenden Schiffes aus dem Wasser gerettet. In der Schleuse Guttenbach wurde der 21-Jährige schließlich im Führerhaus des Güterschiffes von der Polizei festgenommen. Aufgrund der Unterkühlung musste er zunächst in ein örtliches Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden. Mittlerweile befindet sich der mutmaßliche Betrüger in einem Vollzugskrankenhaus, heißt es vonseiten der Polizei.

Update: Mittwoch, 15. Dezember 2021, 15.31 Uhr