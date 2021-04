Neckargemünd. (cm) Nach der großen Suchaktion am vergangenen Sonntag am und auf dem Neckar nach einer vermeintlich vermissten Frau mit Kind ist es in der Nacht auf Donnerstag in der Stadt am Neckar erneut zu einem Großeinsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde mit "starken Kräften" nach einem vermissten 33-Jährigen gesucht, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Es war nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befand. Noch in der Nacht konnte zum Glück Entwarnung gegeben werden: Der Vermisste wurde gegen 5 Uhr in Mannheim gefunden und mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Polizeisprecher Dieter Klumpp berichtete auf RNZ-Nachfrage, dass der 33-Jährige aus Kleingemünd gegen 21.45 Uhr von seinem Vater als vermisst gemeldet wurde. Er hatte gegen 19.30 Uhr seine Wohnung verlassen. Bekannt war, dass der Mann oft am Kleingemünder Waldrand und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Deshalb wurde auch ein Hubschrauber zur Unterstützung der Suche aus der Luft angefordert, der aber wegen des aufkommenden Regens wieder abdrehen musste. Somit konzentrierte sich die Suche am Boden mit sogenannten Mantrailer-Hunden des Roten Kreuzes. Mehrere Polizeistreifen überprüften mögliche Aufenthaltsorte.

Nach einem Zeugenhinweis wurde der Rollstuhlfahrer gegen 5 Uhr im Mannheimer Stadtteil Lindenhof an einer Böschung am Rhein gefunden. "Es war bekannt, dass er sich öfter in Mannheim aufhält", so Klumpp. Wie lange er dort lag, ist unklar. "Wegen der Ausgangssperre sind derzeit nachts wenige Menschen unterwegs, sodass er nicht sofort entdeckt wurde", so der Polizeisprecher. Ein längerer Aufenthalt im Krankenhaus sei nicht notwendig gewesen.