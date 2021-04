Neckargemünd. (bmi) Gleich zweimal ist es am Sonntag auf den Bahnverbindungen in der Region rund um Heidelberg zu gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr gekommen. Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte vormittags nahe dem Bahnhof von Mauer und am Mittag dann am Bahnhof in Neckargemünd Gegenstände auf den Gleisen positioniert. Es kam dabei zu einem Zusammenstoß, aber weder zu Verletzten noch zu Schäden.

Der S-Bahn der Linie 5 in Richtung Aglasterhausen stand um 13.44 Uhr kurz vor der Einfahrt in den Neckargemünder Bahnhof ein Metallpfosten samt Betonfundament im Weg. "Der einfahrende Zugführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr rechtzeitig verhindern", heißt es im entsprechenden Polizeibericht. Die S-Bahn durchbrach dabei das Betonfundament, schleuderte es samt Metallpfosten in ein angrenzendes Gleisbett und fuhr die wenigen verbliebenen Meter zum Haltepunkt weiter, wie Polizeisprecherin Jenny Elsberg auf Nachfrage der RNZ berichtet. Fahrgäste wie Zugführer blieben unverletzt, S-Bahn und Gleise unbeschädigt. "Woher der massive Metallpfosten stammt, wird noch ermittelt", so Elsberg.

Bei eben diesen Ermittlungen kam ein zweiter Vorfall ans Licht: Bereits am Vormittag sollen Unbekannte nahe des Mauermer Bahnhofs rund 100 Meter in Richtung Meckesheim Steine auf das Gleis eins gelegt haben. "Es waren keine Felsbrocken, sondern Steine, die vermutlich aus dem Gleisbett stammen", so die Polizeisprecherin. Die Beamten gehen von einem Zusammenhang zwischen den beiden Taten aus und ermitteln entsprechend. Die Polizei bittet Zeugen, die etwa Personen in der Nähe der Gleisabschnitte gesehen haben, um Meldung beim Revier Neckargemünd unter Telefon 06223/92540.

Update: Montag, 19. April 2021, 19.45 Uhr