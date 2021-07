Die ​Walkmühle in Neckargemünd. Archiv-Foto: Alex

Neckargemünd. (pol/mare) In der Wohnunterkunft in der Walkmühle ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Laut Polizei hat es einen Schmorbrand gegeben.

Die Rettungskräfte wurden demnach gegen 3.25 Uhr über Notruf darüber informiert, dass in der Walkmühle ein Brand ausgebrochen wäre. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit 12 Fahrzeugen und 53 Wehrleuten vor Ort kam, fanden die Helfer kein offenes Feuer, sondern lediglich Brandgeruch vor. Bei einer Begehung des Gebäudes wurde als Brandausbruchstelle ein Sicherungskasten in einer Wohneinheit lokalisiert.

Dort kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem Schmorbrand. Verletzt wurde niemand. Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden durch das Polizeirevier Neckargemünd aufgenommen.