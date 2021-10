Neckargemünd. (pol/make) Am Samstagmittag ist in der Einmündung von Neckargemünder in die Neuhofer Straße in Dilsberg-Neuhof ein Motorradfahrer auf einer Dieselspur ausgerutscht und gestürzt. Polizeiangaben zufolge wurde der 54-jährigen BMW-Biker dabei nur leicht verletzt.

Der Diesel-Kraftstoff soll aus einem unbekannten Fahrzeug ausgelaufen sein. Die Ermittlungen zum Fahrzeug dauern noch an. Die Gefahrenstelle wurde vom Bauhof Neckargemünd abgestreut und beseitigt.

Zeugenhinweise zum Unfall werden unter der Rufnummer 06223/9254-0 beim Polizeirevier Neckargemünd entgegengenommen.