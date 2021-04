Neckargemünd. (pol/mare) Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein Exhibitionist bereits am Montag, 22. März, eine Frau belästigt. Das berichtet die Polizei.

Demnach lief eine 19-Jährige an jenem Tag gegen 9.30 Uhr auf dem Rad- und Fußgängerweg auf der Wiesenbacher Straße in Richtung Wiesenbach, als ihr auf Höhe des Dreikreuzwegs ein weißes Auto mit offenstehender Heckklappe auffiel. Als sie an dem Auto vorbeilief, bemerkte sie einen Mann, der am Kofferraum stand und masturbierte. Dabei sprach der Unbekannte die junge Frau an.

Die 19-Jährige ging schnell weiter. Nur wenig später sprach der Mann, der diesmal im Auto saß, die Frau erneut an, diesmal auf Höhe des Parkplatzes "Dreihasenhütte". Auch hier ging die 19-Jährige zu Fuß weiter, der Unbekannte folgte ihr nicht.

Der Mann war zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur mit einem Bauchansatz. Er trug eventuell eine Brille sowie einen orangefarbenen Overall, möglicherweise Arbeits-Sicherheitskleidung. Er fuhr einen weißes Auto mit Stufenheck und vier Türen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben machen kann, meldet sich unter Telefon 0621/174-4444.