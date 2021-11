Neckargemünd. (pol/pri) Am Freitag ist es zu einem Wohnungsbrand im 1. Obergeschoss eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße gekommen. Laut ersten Informationen wurde die Feuerwehr am gegen 13.20 Uhr alarmiert. Schwarzer Rauch drang aus den Fenstern. Da am Anfang nicht klar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden, wurde ein größerer Alarm ausgelöst. Die Eigentümer waren zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend.

Neben den Wehren aus Neckargemünd mit Ortsteilen wurde noch die Feuerwehr Bammental sowie die Berufsfeuerwehr Heidelberg mit einem Löschzug alarmiert. Die Bahnhofstraße wurde in beide Richtungen gesperrt. Nach einigen Minuten war klar, dass sich in der Brandwohnung keine Personen befinden.

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden und letztendlich gelöscht werden. Der Löschzug der Berufsfeuerwehr Heidelberg kam nicht mehr zum Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Neckargemünd geführt werden.

Die Verkehrssperren anlässlich des Löscheinsatzes konnten gegen 15.10 Uhr aufgehoben werden. Die Bahnhofstraße ist für den Verkehr wieder freigegeben. Auf der Bundesstraße B37 von Heidelberg in Richtung Neckargemünd kam es noch zu erheblichen Behinderungen.

Update: Freitag, 12. November 2021, 16.01 Uhr