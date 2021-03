Der evangelische Kindergarten "Senfkorn" in Mühlhausen-Tairnbach. Archiv-Foto: Pfeifer

Mühlhausen. (pol/make) Am Samstagmorgen drangen mehrere Personen zwischen 3 und 4 Uhr mit einer Leiter in den Hof des evangelischen Kindergartens Senfkorn in der Talstraße ein.

Hier schütteten sie laut Polizeiangaben mehrere Blumentöpfe aus, warfen einen Besen, zwei Sitzbänke und einen Tisch auf verschiedene Vordächer des Kindergartens. Auch ein Klettergerüst wurde verschoben. Dabei wurde eine Sitzbank und der Tisch beschädigt.

Wer im fraglichen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der Telefonnummer 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch melden.