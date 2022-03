Mühlhausen. (pol/msc) Ein Täter erbeutete 100 Euro Bargeld, nachdem er in eine Apotheke in der Hauptstraße eingebrochen war - und befindet sich noch auf der Flucht. Am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr warf er laut Polizeiangaben einen großen Stein auf die Schiebetür der Apotheke. Durch den beschädigten Eingangsbereich verschaffte er sich offenbar Zugang.

Aktuell wertet die Polizei Hinweise und Daten der Videoüberwachung aus, Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/5709-0 melden.