Mühlhausen. (pol/mare) Ein Kind ist bei einem Unfall in Mühlhausen verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr fuhr ein VW auf der Bruchsaler Straße von den Sportplätzen kommend in Richtung Ortsmitte. Im Bereich der Zwernigstraße hielt das Auto verkehrsbedingt an. Ein 13-jähriges Kind auf seinem Fahrrad erkannte zu spät, dass der VW anhielt und fuhr auf diesen auf.

Das Kind trug einen Helm. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erlitt es leichte Verletzungen. Vom Rettungsdienst wurde das Kind in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte im niedrigen, vierstelligen Bereich liegen.