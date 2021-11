Mosbach. (pol/mün) Die beiden Fahrspuren in Richtung Mosbach an der Kreuzung der Bundesstraßen B292 und B37 waren am Montagmorgen nach einem Unfall voll gesperrt. Das teilt die Polizei mit.

An einer temporären Ampelanlage auf der B292 kam es demnach zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 26-jähriger Transporterfahrer fuhr gegen 10 Uhr auf der B292 in Richtung Sinsheim. Unmittelbar vor der Neckarbrücke übersah er die vor ihm aufgrund der Ampelschaltung haltenden Verkehrsteilnehmer und fuhr ungebremst auf den Ford eines 59-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf einen vor ihm wartenden Subaru aufgeschoben.

Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Da der Sprinter von einem Abschleppdienst geborgen werden musste, war die B292 für circa eine Stunde gesperrt.

Update: Montag, 22. November 2021, 15.09 Uhr