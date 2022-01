Mosbach-Diedesheim. (pol/dpa) In einem Wohngebiet in Diedesheim wurden in der Nacht zum Mittwoch, 22. Dezember, mehrere Autos und Mülltonnen angezündet.

Die Täter legten auf dem Hof eines Hauses in der Jahnstraße Feuer zwischen zwei geparkten Fahrzeugen. Zudem schoben sie Mülltonnen vor eine Haustür und steckten diese in Brand. Durch das Feuer entstand circa 6000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Da die brennenden Mülltonnen die Haustür versperrt und sich Menschen in dem Haus befanden, ermittelt die Kriminalpolizei Mosbach nun auch wegen versuchtem Mord.

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen. Wer Angaben zu den Tätern kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261/8090 bei der Kriminalpolizei Mosbach zu melden.