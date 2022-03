Mosbach. (pol/msc) Ein Mann hielt die Polizei am Samstagvormittag auf Trab. Er befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und hielt in der Eisenbahnstraße einige Autos an.

Beim Versuch ihn festzunehmen leistete er Widerstand. Die Polizei sucht nun Zeugen und Geschädigte, die sich unter der Rufnummer 06261/8090 melden können.