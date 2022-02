Mosbach. (pol/lesa) Einen Laptop sowie mehrere Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro haben unbekannte Einbrecher in einem Laden in der Hauptstraße gestohlen. Laut Polizei waren die Ganoven zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, in das Geschäft eingebrochen.

Die Beamten ermitteln nun und suchen Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06261/8090 zu melden.