Mosbach. (pol/msc) Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in eine Firma eingebrochen. Die Täter verschafften sich laut Polizei Zugang in das Gebäude in der Straße "Vorderer Waldhauer", indem sie die Eingangstür aushebelten.

In der Firma angekommen, zerschlugen die Unbekannten offenbar Glastüren und öffneten die Schränke gewaltsam. Was die Täter erbeutet haben und wie hoch der Sachschaden ist, ist laut Polizei aktuell noch nicht bekannt.