Mosbach. (pol/rl) An einem Waldparkplatz bei Diedesheim haben Unbekannte alte Fliesen mit Blumenmotiv abgeladen. Der Müllhaufen befindet sich seit Montagnachmittag an einem Waldweg in der Nähe eines Parkplatzes gegenüber der Abzweigung nach Nüstenbach.

Zeugen, die Hinweise zur illegalen Müllablagerung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.