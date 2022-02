Mosbach. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Lohrbach wurde eine Person leicht verletzt. Im Kreuzungsbereich der Straßen "Am Flugplatz" und "Binauer Höhe" kollidierten eine 22-Jährige mit ihrem Audi und ein 46-jähriger VW-Fahrer mit ihren Fahrzeugen.

Die 22-Jährige wurde leicht verletzt. Sie benötigte allerdings keine medizinische Betreuung. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.