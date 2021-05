Rhein-Neckar/Südhessen/Bayern. (pol/lyd) Eine Serie von Betrügereien zum Nachteil von Banken zieht sich derzeit wie ein roter Faden durch die Region, teilt die Polizei mit.

Nachdem er bereits am Freitag, dem 7. Mai, bei zwei Banken in Heidelberg und Eppelheim mithilfe gefälschter Dokumente 25.000 Euro erbeutet hatte, schlug ein unbekannter Täter erneut zu und ergaunerte mit derselben Masche am Dienstagvormittag des 11. Mai in zwei Banken in Neckargemünd (Bahnhofstraße) und Bammental (Hauptstraße) insgesamt 30.000 Euro.

In drei Banken in Neckargemünd (Wiesenbacher Straße), Wiesenbach (Hauptstraße) und in Neckarsteinach/Hessen (Schönauer Straße) hatte er keinen Erfolg und zog ohne Beute von dannen.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Täter um einen überregional agierenden Betrüger handeln, der in den zurückliegenden Wochen bereits mehrfach in Bayern und Baden-Württemberg in ähnlicher Weise aufgetreten ist.

Er wird wie folgt beschrieben:

ca. 30-35 Jahre alt

ca. 180 cm groß

kräftige Statur

Glatze

blonde Augenbrauen

Er trug bei der Tatausführung weiße Einmalhandschuhe und fiel durch ein besonders freundliches Wesen und einen osteuropäischen Akzent auf.

In bislang allen Fällen verließ der Täter die Banken ohne, dass Hinweise über seine Flucht vorliegen. Die Fahnder gehen davon aus, dass der Unbekannte entweder selbst in einem Auto davonfuhr, das in unmittelbarer Bankennähe abgestellt war, oder dass er in ein Fahrzeug zustieg, in dem ein Komplize auf ihn wartete.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten und/oder dem Täter geben können, aber auch etwas über dessen Flucht und/oder ein verdächtiges Fahrzeug wissen, das in unmittelbarer Bankennähe geparkt war, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.