Mannheim. (pol/rl) Infolge der bundesweiten "Notbremse" und der damit verbundenen Ausgangsbeschränkung, passte das Polizeipräsidium Mannheim seine Kontrollmaßnahmen in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis an. Rund 70 Beamte zusätzlich kontrollieren dabei die Einhaltung der Corona-Verordnung und die von der Stadt Mannheim erlassene Allgemeinverfügung.

Hinsichtlich der Ausgangsbeschränkung wurden zwischen Freitag- und Sonntagabend rund 1200 Fahrzeuge kontrolliert. Die Beanstandungsquote lag mit 150 Verstößen bei etwas über zehn Prozent. Bemerkenswert sei dabei, dass die Quote am Freitagabend bei über 20 Prozent lag, am Samstag und Sonntag bei jeweils weit unter 10 Prozent.

Auffällig bei den Kontrollen in den Innenstädten sei der Polizei zufolge, dass der Umgang mit dem Tragen des Mund- und Nasenschutzes offenbar sorgloser betrachtet wird. Gerade am Samstag strömten bei herrlichem Wetter viele Menschen in die Innenstädte und hielten dabei teilweise die Mindestabstände nicht ein. Viele davon trugen keine Masken. Während vor einigen Wochen flächendeckend noch eine Tragequote von weit über 90 Prozent registriert worden war, fiel sie am vergangenen Wochenende deutlich ab. Noch sei unklar, ob dies nur eine Momentaufnahme darstelle oder sich ein Trend abzeichnet.

Gemeinsam mit den Kommunalen Ordnungsdiensten der Kommunen will das Polizeipräsidium Mannheim besonders das Maskentragen kontrollieren.

Von Freitag bis Sonntag wurden insgesamt rund 4000 Personen aus unterschiedlichen Gründen im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung kontrolliert. 420 verstießen gegen die MNS-Tragepflicht. Die mit Augenmaß vorgenommenen Kontrollen fruchteten bei rund 60 Personen nicht, sodass gegen sie Bußgeldverfahren eingeleitet wurden.

Die Ausgangsbeschränkung, Menschenansammlungen und das Maske-Tragen werde weiterhin intensiv kontrolliert, hieß es aus dem Polizeipräsidium.