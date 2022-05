Mauer. (pol/mare) Ein Reh ist bei einem Unfall am Donnerstagfrüh bei Mauer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Tier gegen 5.40 Uhr über die Landesstraße L547 zwischen Schatthausen und Mauer gelaufen. Just in diesem Moment war hier ein 57-jähriger Ford-Fahrer unterwegs. Auto und Reh stießen zusammen.

Der Autofahrer wurde nicht verletzt, das Tier dafür schwer. Ein Jagdpächter kümmerte sich schließlich um das Reh. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.