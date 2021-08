Mauer. (pol/make) Schwere Verletzungen hat sich am Samstagvormittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B45 bei Mauer zugezogen. Laut Polizeiangaben war eine 51-jährige Autofahrerin kurz vor 11 Uhr auf der B45 in Richtung Bammental unterwegs, als sie ihr Fahrzeug noch vor einer Linkskurve und der Einmündung Sinsheimer Straße auf gerader Strecke ohne ersichtlichen Grund stark abbremste.

Der nachfolgende Biker erkannte dies zu spät und fuhr auf. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Durch den Aufprall auf den vorausfahrenden Suzuki-Vitara zog sich der 42-jährige Fahrer eines Yamaha-Leichtkraftrades schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Der Verkehr in Richtung Bammental wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach erfolgter Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst ist die Fahrbahn mittlerweile für beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben.

An den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621 174-4222 oder 4220 in Verbindung zu setzen.

Update: Samstag, 7. August 2021, 16.59 Uhr