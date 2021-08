Neckargemünd/Mannheim. (luw) Nach einer zwischenzeitlich abgebrochenen Verfolgungsfahrt hat die Polizei das Auto der flüchtigen 36-Jährigen "sichergestellt". Das erklärte Polizeisprecher Michael Klump am Mittwoch. Die Frau war wie berichtet am Dienstagmorgen vor einer Polizeikontrolle in Mannheim geflüchtet. Ihren Führerschein hatte sie den Beamten bereits ausgehändigt, ehe sie aufs Gaspedal trat und teilweise mit knapp 200 Kilometern pro Stunde nach Neckargemünd flüchtete. Bei der Kontrolle habe sie "deutliche Anzeichen für Drogenbeeinflussung" gezeigt.

Nach Abbruch der Verfolgung bei Walldorf fanden Beamte am Nachmittag das Auto der Frau in einem Waldgebiet bei Neckargemünd, wo sie auch wohne. Am Mittwoch erklärte Klump nun, dass man die Frau zu Hause "nicht mehr angetroffen" habe. Da es sich hierbei aber nicht um eine "Haftsache" handele, man die Personalien der Frau habe und ihr Auto in den Händen der Polizei sei, stehe man bei der Suche nach ihr nicht unter Zeitdruck.

Update: Mittwoch, 4. August 2021, 19.36 Uhr

36-Jährige flüchtet mit Tempo 200 vor der Polizei

Neckargemünd/Mannheim. (luw) Nach einer rasanten, aber erfolglosen Verfolgung sucht die Polizei eine renitente Autofahrerin. Wie die Beamten berichten, flüchtete die 36-Jährige am Dienstagmorgen während einer Polizeikontrolle in Mannheim. Dem Polizeiposten in ihrem Wohnort Neckargemünd war die Frau bereits vom Vortag bekannt.

Gegen 7.15 Uhr fiel am Dienstag die Fahrerin eines weißen VW Golf in Mannheim am Alten Messplatz einer Polizeistreife auf. Dabei zeigte die 36-Jährige "deutliche Anzeichen für Drogenbeeinflussung", teilten die Beamten mit. Jedoch: "Nachdem sich die Frau zunächst kooperativ zeigte und Führerschein und Fahrzeugschein aushändigte, startete sie unvermittelt den Motor, verriegelte ihr Fahrzeug und fuhr los." Sie fuhr mit "hoher Geschwindigkeit" und unter Missachtung "jeglicher Verkehrsregeln" zunächst in Richtung Mannheimer Innenstadt. Von dort raste sie weiter durch die Quadrate, an Schloss und Hauptbahnhof vorbei in Richtung Autobahn A 656.

Dort beschleunigte sie laut Polizei bis auf rund 200 Kilometer pro Stunde. Bei Mannheim-Seckenheim kam es zur Kollision mit dem verfolgenden Streifenwagen. Dessen ungeachtet raste sie durch einen Baustellenbereich weiter und gefährdete die dort tätigen Arbeiter. Am Autobahnkreuz Heidelberg bog die 36-Jährige auf die A5 in Richtung Karlsruhe ab. "Um eine Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer zu verhindern, wurde die Verfolgung schließlich am Autobahnkreuz Walldorf abgebrochen", so die Polizei.

Gegen 14 Uhr fand die Polizei den VW auf einem Parkplatz in einem Waldgebiet bei Neckargemünd. Nun wird geprüft, ob die nahe diesem Fundort gelegene Wohnung der Frau durchsucht und ihr Auto beschlagnahmt werden kann. "Aktuell wird die Frau noch gesucht", sagte Polizeisprecher Michael Klump am Dienstagnachmittag auf RNZ-Nachfrage. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass die 36-Jährige bereits am Montag unter Drogeneinfluss Auto gefahren war. Infolge dieser Kontrolle sei bereits ein Fahrverbot ausgesprochen worden, erklärte Klump.

Die Verkehrspolizei sucht nun weitere Geschädigte der Verfolgung und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese können sich unter Telefon 0621/1744222 melden.

Update: Mittwoch, 4. August 2021, 16.29 Uhr