Mannheim/Neckargemünd. (pol/mare) Eine 36-jährige Frau ist am Montagmorgen unter Missachtung aller Verkehrsregeln vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Das teilen die Beamten mit.

Die Frau fiel demnach einer Polizeistreife gegen 7.15 Uhr am Alten Messplatz in Mannheim auf und wurde kontrolliert. Dabei zeigte die 36-Jährige deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums. Nachdem die Frau zunächst den Beamten Führerschein und Fahrzeugschein aushändigte, startete sie unvermittelt den Motor, verriegelte ihr Fahrzeug und fuhr anschließend los. Die Beamten folgten dem weißen VW Golf. Die Fahrerin flüchtete mit hoher Geschwindigkeit unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln zunächst in Richtung Innenstadt. Von dort raste sie weiter durch die Quadrate, an Schloss und Hauptbahnhof vorbei in Richtung Autobahn.

Auf der Autobahn beschleunigte sie ihr Fahrzeug bis auf 200 km/h. In Höhe Mannheim-Seckenheim kam es zur Kollision mit dem verfolgenden Streifenwagen. Anschließend raste sie durch den Baustellenbereich weiter mit hoher Geschwindigkeit, wobei sie die Bauarbeiter dort gefährdete.

Am Autobahnkreuz Heidelberg bog die Flüchtende in Richtung Karlsruhe ab. Um eine Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer zu verhindern, wurde brach die Polizei die Verfolgung schließlich am Autobahnkreuz Walldorf ab.

Das Auto der 36-jährigen Frau wurde zwischenzeitlich gegen 14 Uhr auf einem Parkplatz in einem Waldgebiet bei Neckargemünd gefunden.

"Die Beschlagnahme des Fahrzeugs sowie die Durchsuchung der Wohnung der Frau nahe des Auffindeorts des VW Golf werden derzeit geprüft", schreibt die Polizei. Was der Hintergrund für die Flucht der 36-Jährigen war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Im Rahmen der ersten Überprüfungen wurde mittlerweile bekannt, dass die Frau bereits zuvor unter Drogeneinfluss mit dem Auto in Neckargemünd unterwegs war.

Die Polizei sucht noch Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/1744222.