Mannheim. (pol/msc) Erneut wurde ein Mann Opfer von Betrügereien via WhatsApp. Ein 73-Jähriger wurde um mehrere tausend Euro betrogen. Das teilte die Polizei mit.

Die Täter schrieben den Mann über die Messenger-App WhatsApp gegen 10.30 Uhr an und gaben sich als dessen Tochter aus. Sie forderten ihn auf, 3000 Euro zu überweisen, was der Mann tat. Gegen 18 Uhr wurden weitere 3000 Euro gefordert, auch dieses Mal überwies der 73-Jährige diese an die Person, die sich als seine Tochter ausgab.

Als ihm am Abend Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Forderungen aufkam, rief der Mann seine Tochter unter der bekannten Handynummer an – der Betrug fiel auf. Ob eine Rücküberweisung des Betrages von insgesamt über 7000 Euro noch möglich ist, war der Polizei nicht bekannt.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun und warnt vor solchen Betrugsmaschen, die sich in den vergangenen Tagen häuften. Im Zweifel solle man immer versuchen, die bekannte Nummer der Person zu kontaktieren, um auszuschließen, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt.