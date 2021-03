Mannheim. (pol/make) Eine unerlaubte Geburtstagsfeier musste eine Streife des Polizeireviers Neckarau am Freitagabend beenden. Zu der den Corona-Schutzmaßnahmen nicht entsprechenden Party in der Großfeldstraße waren laut Polizeiangaben 17 Personen aus 16 Haushalten im Alter zwischen 17 und 56 Jahren waren zusammengekommen, um in den 19. Geburtstag des Gastgebers hinein zu feiern.

Dabei reisten der größte Teil der Gäste nicht nur aus der Pfalz an, sondern kamen auch aus mehreren Gemeinden Südhessens an. Dass die Party um 23.30 Uhr beendet wurde, nahmen die Party-Gäste nur unwillig hin. Nur widerwillig verließen sie das Anwesen. Wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln werden die Anwesenden beider Partys angezeigt.