Mannheim. (pol/mare) Ein Unbekannter hat eine Jugendliche in Mannheim sexuell belästigt. Das teilt die Polizei mit.

Demnach ereignete sich die Tat bereits am Samstag, 18. Dezember, im Jungbusch. Die 18-Jährige hatte gegen 5.15 Uhr ihre Wohnung im Hafengebiet verlassen. Sie ging zu Fuß in Richtung Innenstadt, um von dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihrem Arbeitsplatz zu fahren.

Als sie gegen 5.25 Uhr die Teufelsbrücke in Richtung Quartiersplatz überquerte, kam ihr aus der Hafenstraße ein Mann entgegen. Der Unbekannte lief zielgerichtet auf sie zu und ergriff ihren Oberarm. Mit einer Hand hielt er den Arm der jungen Frau fest, mit der anderen Hand berührte er sie an Brust, Bauch und Gesäß. Die 18-Jährige wehrte sich verbal und körperlich und konnte sich so von dem Mann befreien. Er zog sich daraufhin zurück, äußerte aber in gebrochenem Deutsch weiterhin sein Interesse an der jungen Frau.

Auf ein mehrfaches "Nein" der 18-Jährigen spuckte er sie an. Dann lief der Unbekannte auf dem Fußweg entlang des Verbindungskanals in Richtung Popakademie davon. Die 18-Jährige floh gleichzeitig auf das direkt angrenzende Aral-Tankstellengelände, von wo aus sie die Polizei verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Ergebnis.

Der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt, höchstens 1,70 Meter groß, schlank, mit längerem dunklem und dichtem Haar und Vollbart gewesen sein. Er trug eine blauen Daunenjacke mit Kapuze, schwarze Jeans und schwarze Sneakers. Unter der geöffneten Jacke war helle Oberbekleidung zu erkennen.

Die Polizei sucht Zeugen. Diese können sich melden unter der Rufnummer 0621/174-4444.