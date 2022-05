Mannheim. (pol/mare) Schon wieder wurde in Mannheim fahrende Fahrzeuge beworfen. Nach dem Hammer-Wurf auf einen Lkw am Donnerstag war diesmal am Freitagmorgen eine Hantel die Waffe, wie die Polizei berichtet.

Gegen 5.30 Uhr ereignete sich der erste Vorfall in der Untermühlaustraße . Dabei trafen der oder die Täter mit einer Hantelscheibe die Scheibe der Beifahrerseite eines Opels. Dies geschah mit so einer Wucht, dass die 2-Kilo-Scheibe den Kopf des 27-jährigen Fahrers nur knapp verfehlte und in der Fahrertür einschlug. Durch umherfliegende Glassplitter verletzte sich der 27-Jährige leicht.

Wenige Minuten später schlugen der oder die Täter auf Höhe der Jungbuschbrücke erneut zu. Hier traf eine weitere Hantelscheibe die rechte hintere Scheibe eines VWs. Die 36-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Die Scheibe jedoch wurde zerstört. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun Zeugen, die die Taten beobachtet haben. Sie können sich melden unter der Telefonnummer 0621/3301-0.